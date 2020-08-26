أميركا.. إصابات كورونا تتجاوز 5.7 مليون ووفياتها تتخطى 176 ألفا

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الثلاثاء، إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة زاد 394 حالة ليرتفع إجمالا إلى 176617 وإن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى خمسة ملايين و715567 حالة بعد تسجيل 33076 حالة جديدة إضافة إلى إحصائها السابق.

وأوردت المراكز إحصاءها لحالات كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 أغسطس آب مقارنة بتقريرها السابق عن يوم مضى.

ولا تطابق أرقام المراكز بالضرورة إجمالي الأعداد التي تعلنها كل ولاية على حدة.

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