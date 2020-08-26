غوتيريس: 120 مليون وظيفة في مجال السياحة معرَّضة للخطر بسبب «كورونا»

غوتيريس: 120 مليون وظيفة في مجال السياحة معرَّضة للخطر بسبب «كورونا»
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، إن هناك نحو 120 مليون وظيفة في مجال السياحة، مهددة بالخطر، عالمياً، بسبب جائحة «كوفيد-19». وأضاف غوتيريس، في بيان: «بالأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، انخفض عدد السائحين الدوليين الوافدين بأكثر من النصف، كما فقد نحو 320 مليار دولار من الصادرات من السياحة».
وقال: «بشكل عام، هناك نحو 120 مليون وظيفة مباشرة، في مجال السياحة، عرضة للخطر».
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