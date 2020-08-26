غوتيريس: 120 مليون وظيفة في مجال السياحة معرَّضة للخطر بسبب «كورونا»

المصدر: كيب تاون - د.ب.أ

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، إن هناك نحو 120 مليون وظيفة في مجال السياحة، مهددة بالخطر، عالمياً، بسبب جائحة «كوفيد-19». وأضاف غوتيريس، في بيان: «بالأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، انخفض عدد السائحين الدوليين الوافدين بأكثر من النصف، كما فقد نحو 320 مليار دولار من الصادرات من السياحة».

وقال: «بشكل عام، هناك نحو 120 مليون وظيفة مباشرة، في مجال السياحة، عرضة للخطر».

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