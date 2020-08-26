ألمانيا تحذر تركيا واليونان من «اللعب بالنار»

المصدر: أثينا - د.ب.أ

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الشريكتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليونان وتركيا إلى إجراء محادثات في الخلاف المرير بينهما حول مناطق بحرية في البحر المتوسط.

وقال ماس، أمس، عقب محادثات مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، في أثينا: «ما نحتاج إليه الآن على نحو مُلحّ وعاجل هو إشارات للتهدئة واستعداد للحوار»، مضيفاً أن الوضع في شرق البحر المتوسط حالياً بمثابة «لعب بالنار، حتى أصغر شرارة من الممكن أن تؤدي إلى كارثة».

وأكد ماس ضرورة التوصل الآن إلى «حل ملزم وسلمي» للقضايا الخلافية، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال محادثات «جادة وموجهة نحو الحلول» بين اليونان وتركيا، مشيراً في المقابل إلى أنه يتعين أولاً إنهاء جميع الأعمال الهدامة وتجنب الاستفزازات، والتقى ماس أيضاً رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news