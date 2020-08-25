إندونيسيا ستحصل على 60 مليون جرعة من لقاح «كورونا»

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

قال مسؤولون، أمس، إن إندونيسيا ستحصل على 60 مليون جرعة من اللقاح المحتمل لفيروس كورونا المستجد من الصين.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال اجتماع وزاري، إن هذه الجرعات ستكون ضمن 290 مليون جرعة ستحصل عليها إندونيسيا على مدار عام 2021.

وأضاف «سننتج كمية من الجرعات الـ290 مليوناً، في حين سيتم إنتاج الباقي في الخارج».

وكانت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي ووزير المشروعات المملكة للدولة إريك توهير عملا خلال زيارة للصين الأسبوع الماضي على تأمين الحصول على 50 مليون جرعة من اللقاح المحتمل من شركة سينوفاك بالصين، على أن يتم توصيلها في الفترة ما بين نوفمبر المقبل ومارس العام المقبل.

ومن المتوقع تسلم أول 20 مليون جرعة من اللقاح المحتمل بحلول نهاية هذا العام.

كما عملت مارسودي وتوهير على ضمان حصول إندونيسيا على 10 ملايين جرعة من اللقاح المحتمل هذا العام من شركة جي 42 للرعاية الصحية وشركة سينوفارم بالصين.

وكانت إندونيسيا سجلت 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 155 ألفاً و412 حالة، وإجمالي حالات التعافي 111 ألفاً و60 حالة، وحالات الوفاة بالفيروس 6759 حالة.

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