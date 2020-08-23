رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة في حالة خطيرة إثر إصابتها بـ«كورونا»

المصدر: موسكو - د. ب. أ

أصيبت رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، يوليا تيموشينكو، بفيروس كورونا المستجد، وهي حاليا في حالة خطيرة، حسبما ذكرت المتحدثة باسم حزبها اليوم الأحد.

وقالت مارينا سوروكا، المتحدثة باسم حزب «الوطن الأم» في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «للأسف، هذه هي الحقيقة».

وأضافت أن يوليا (59 عاما) «تصارع» ارتفاعا في حرارة الجسم يبلغ 39 درجة مئوية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعضا من أفراد أسرة تيموشينكو أصيبوا كذلك.

وشغلت تيموشينكو منصب رئيس وزراء أوكرانيا مرتين. وترشحت للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية عام 2019، لكنها لم تحصل على الدعم الكافي.

وسجلت أوكرانيا حتى الآن 105 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب 2270 وفاة.

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