وفيات «كورونا» في إيران ترتفع إلى 20502

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أنه تم تسجيل 126 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بـ«كورونا» في البلاد 20 ألفاً و502 شخص. وأضافت سادات لاري في تصريحها الصحافي، أمس، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2028 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 356 ألفاً و792 شخصاً حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وتابعت أن عدد المتعافين من «كورونا» في إيران بلغ 307 آلاف و702 شخص، فيما 3.850 من المصابين بـ«كوفيد-19» بالبلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة. كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن ثلاثة ملايين و11 ألفاً و310 أشخاص خضعوا حتى الآن لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا» في أنحاء إيران.

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