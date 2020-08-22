ترامب: "الدولة العميقة" تعيق التوصل إلى لقاح كورونا قبل الانتخابات

المصدر: واشنطن - د ب أ

مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على السلطات الصحية الأمريكية لتطوير واعتماد لقاح لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19، وذلك في تغريدة له نشرها اليوم السبت على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وقال ترامب في تغريدته "إن الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في إدارة الغذاء والدواء الأميركية يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء اختبار اللقاحات والعلاجات عليهم. من الواضح أنهم يأملون في تأخير الرد إلى ما بعد 3 نوفمبر.. يجب التركيز على السرعة، وإنقاذ الأرواح".

وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وكان ترامب قد ذكر في الماضي أنه يأمل أن يتم تطوير لقاح في وقت قريب من موعد الانتخابات.

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