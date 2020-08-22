مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

المصدر: الرياض- وام

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية.

ودعا الحجرف، في بيان صدر الليلة الماضية، الأطراف كافة في ليبيا إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة، للوصول إلى حل دائم وشامل، لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

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