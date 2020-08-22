كوريا الجنوبية تحثُّ على المزيد من فحوص «كورونا»

المصدر: سيؤول - رويترز

حذرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أمس، من أن بؤرة تفشٍّ لفيروس كورونا في سيؤول، تهدد بانتشار على نطاق أوسع، بعد أن حضر آلاف تجمعاً سياسياً لجماعات محافظة الأسبوع الماضي.

ورغم أن العديد من الحالات الكثيرة، التي تم رصدها، أخيراً، كانت من بين رعايا كنيسة، حضر بعضهم التجمع السياسي، فإن مسؤولين قالوا إن المزيد من المشاركين فيه، يجب أن يتم فحصهم، لتجنب خروج التفشي عن السيطرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news