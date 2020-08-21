«الصحة العالمية»: هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تحور «كورونا»

المصدر: جنيف - رويترز

قالت عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.

وأضافت ماريا فان خلال إفادة في جنيف «شكلنا فريقا خاصا لرصد التحورات... وندرس كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل عملية التحور وتأثيرها».

ووفقا لإحصاء رويترز أصيب ما يربو على 22.78 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فيما أودى المرض بحياة نحو 792837 شخصا.

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