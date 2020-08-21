حصيلة قياسية لإصابات كورونا في بريطانيا رويترز

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سجلت، بريطانيا، 1182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،امس الخميس، وهو ما يعتبر ثاني أعلى حصيلة إجمالية يومية في البلاد، منذ 21 يونيو الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ويعود هذا الارتفاع جزئيا إلى زيادة عدد الفحوصات، التي بلغ عددها، الخميس، نحو 190 ألفا في حين كان العدد حوالي 118 ألفا، في 21 يونيو الماضي.

ووفق الأرقام الرسمية، توفي ستة أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس، الخميس، ليصبح إجمالي الوفيات 41403 حالة، بينما وصل مجموع الإصابات إلى نحو 322 ألفا.

وسجلت، بريطانيا، أكثر من ألف حالة إصابة يوميا في ثمانية من الأيام العشر الماضية.

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