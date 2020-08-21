البرتغال توافق على استثمار 20 مليون يورو لشراء اللقاح

المصدر: لشبونة ■د.ب.أ

أعلنت حكومة رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، أنها وافقت على السماح باستثمار 20 مليون يورو في عقود للحصول على جرعات لقاح لفيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس، عن بيان نشرته الحكومة عبر موقعها على الإنترنت، عقب اجتماع لمجلس الوزراء عبر الإنترنت، أن البرتغال تشارك بنفسها في حيازة لقاحات في نطاق الإجراء الأوروبي المركزي.

- البرتغال تشارك بنفسها في حيازة لقاحات في نطاق الإجراء الأوروبي المركزي.

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