مصر: عودة صلاة الجمعة في المساجد وإلزام القادمين من الخارج بفحص «كورونا»

المصدر: القاهرة ■وام

قررت مصر إلزام جميع القادمين من الخارج بإجراء اختبار «بي.سي.آر» الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قوله، خلال مؤتمر صحافي، أمس، عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، إن العديد من الدول بها أعداد متزايدة من الإصابات بالفيروس، مؤكداً الحرص على تأمين صحة القادمين والمواطنين المصريين، فيما أوضح أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالاختبار لاحقاً. وأعلن مدبولي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتباراً من 28 أغسطس الجاري، على أن يتم إصدار قرار بضوابط خاصة بهذا الشأن. وأكد أن الحكومة المصرية جاهزة لشراء وإتاحة أكبر حجم من لقاحات علاج الفيروس بمجرد ما سيكون هناك إنتاج حقيقي للقاحات يتم اعتمادها على مستوى العالم.

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