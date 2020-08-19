بدء المرحلة الثالثة من اختبار لقاح صيني في باكستان

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

قال مسؤولون، أمس، إن السلطات الباكستانية وافقت على إطلاق المرحلة الثالثة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا، طورته معاهد صينية.

وقال أخصائي الدمويات بشركة صيدلة محلية، الطبيب حسن عباس زاهير، إن الاختبار الذي سيشمل أكثر من 10 آلاف متطوع سيبدأ خلال يومين.

يشار إلى أن التجارب على اللقاح الصيني بدأت بالفعل في الصين وروسيا وتشيلي والأرجنتين، وستبدأ قريباً في المملكة العربية السعودية.

وأظهرت نتائج اختبارات المرحلتين الأولى والثانية للقاح المحتمل، التي اكتملت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، نتائج واعدة.

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