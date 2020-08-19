معاهد بحثية دولية تنسق جهودها للبحث عن عقار مضاد لـ «كورونا»

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

تعتزم شركة «بورينجر إنجلهايم» الألمانية للأدوية إسراع جهود البحث عن دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع أكثر من 30 مؤسسة بحثية وشركة.

وتقود شركة «بورينجر إنجلهايم» بحسب بياناتها، أمس، أعمال تطوير ما يسمى بأجسام مضادة محيّدة للفيروس، وذلك في إطار اتحاد «كير» الممتد خمسة أعوام، وهو اختصار لاسم «البحث والتطوير المعجل لفيروس كورونا في أوروبا»، والذي يضم 37 عضواً من الاتحاد الأوروبي والصين وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة.

وينصب تركيز البحث على تطوير أجسام مضادة تحيّد الفيروس، وكذلك على الجزيئات الصغيرة التي من المفترض أن تعمل بشكل مباشر ضد الفيروس.

ومن المقرر أيضاً إجراء أبحاث حول ما إذا كان يمكن إعادة توظيف منتجات وعقاقير حالية مرشحة في علاج مرض «كوفيد-19» الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

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