مدير الصحة في تونس: الوضع الوبائي خطير

المصدر: تونس - د.ب.أ

وصف مدير الصحة العمومية في تونس أمس، الوضع الوبائي في تونس بـ«الخطير»، في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل متسارع.

وقال المدير بوزارة الصحة الطاهر قرقاح إن «الوضع الوبائي خطير، نشعر بحالة تراخٍ كبيرة في المدة الأخيرة، هناك شعور عام لدى المواطن بأن الجائحة انتهت».

وأضاف قرقاح، في تصريحه لإذاعة «شمس اف ام»: «هذه حرب طويلة الأمد ويتعين ألا يكون هناك تراخٍ، ويجب أن نطبق البروتوكولات الصحية».

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