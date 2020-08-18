هونغ كونغ تمدد إجراءات التباعد الاجتماعي

المصدر: هونغ كونغ - د.ب.أ

أعلنت حكومة هونغ كونغ أمس، أنه سيستمر حظر تناول الطعام في المطاعم خلال الليل لمدة أسبوع آخر، وذلك بعدما سجلت المدينة 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنيغ بوست» أنه سيتم تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تشمل حظر تجمع أكثر من شخصين وارتداء الكمامات إجبارياً في الأماكن العامة حتى 25 أغسطس الجاري. يُشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المدينة يبلغ 4480 حالة، بالإضافة إلى 69 حالة وفاة.

وقال مصدر حكومي إن «معدلات الإصابة مازالت مرتفعة، لذلك هناك حاجة للاستمرار في إجراءات التباعد الاجتماعي لمدة أسبوع آخر».

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