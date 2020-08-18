مركز روسي ثانٍ يبدأ المرحلة الثانية من اختبار لقاح ضد «كورونا»

المصدر: موسكو - وكالات

باشر مركز «فيكتور» العلمي الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، بتنفيذ المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين «روس بوتريبنادزور» آنا بوبوفا، القول للصحافيين في نوفوسيبيرسك أمس، إن جميع المتطوعين المشاركين في الاختبارات بحالة صحية جيدة.

وأضافت بوبوفا: «أجل، بالطبع بدأت المرحلة الثانية. تجري الاختبارات السريرية، وجميع المتطوعين الذين تم اختيارهم بطريقة خاصة، في حالة صحية جيدة. كل الذين تلقوا اللقاح لم يظهر لديهم أي ردود فعل، ولا يوجد حتى أدنى احمرار في موقع الحقن».

ورداً على سؤال، حول الاختلاف بين لقاح مركز «غاماليا» الذي تم تسجيله أخيراً، ولقاح «فيكتور»، قالت بوبوفا، إن روسيا، مثل أي دولة أخرى، يجب أن يكون لديها لقاحات عدة مختلفة ضد فيروس كورونا. وأوضحت: «من المؤكد تماماً أنه يجب أن يكون لدى كل دولة من الدول، بما في ذلك روسيا، لقاحات عدة مختلفة، وهو ما نقوم به اليوم». وفي وقت سابق، ذكرت «روس بوتريبنادزور»، المشرفة على عمل مركز «فيكتور»، أن 86 متطوعاً سيتلقون اللقاح في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية.

وحصل مركز «فيكتور»، في 24 يوليو على إذن لإجراء الاختبارات السريرية على المتطوعين.

وتم تطعيم أول متطوع في 27 يوليو. وشارك في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية خمسة متطوعين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً. وأفاد رئيس «فيكتور» رينات ماكسوتوف بأنه من المقرر بدء إنتاج اللقاح في نوفمبر المقبل.

على صلة أعلنت روسيا تسجيل 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 927745 إصابة، وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة «كورونا» إن 55 شخصاً توفوا بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 15740.

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