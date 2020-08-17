بوتين مستعد لمساعدة رئيس بيلاروسيا عسكرياً إذا لزم الأمر

المصدر: مينسك - رويترز

قالت روسيا، أمس، إنها أبلغت رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، باستعدادها لتقديم المساعدة العسكرية إذا لزم الأمر، فيما تجمع متظاهرون استعداداً لما يُتوقع أن يكون أحد أكبر الاحتجاجات على انتخاب لوكاشينكو لفترة رئاسية جديدة.

وقُتل محتجان على الأقل واعتُقل الآلاف منذ انتخابات الأسبوع الماضي التي يقول معارضو لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 26 عاماً، إنها زوُرت لإخفاء حقيقة أنه فقد التأييد الشعبي.

وينفي لوكاشينكو أنه خسر الانتخابات، مشيراً إلى النتائج الرسمية التي منحته ما يزيد قليلاً على 80% من الأصوات.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ لوكاشينكو بأن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة طبقاً لاتفاق عسكري إذا لزم الأمر.

وأضاف في بيان أن بيلاروسيا تتعرض لضغوط خارجية. ولم يذكر البيان من أين تأتي تلك الضغوط.

ويتعرض لوكاشينكو لضغوط من الاتحاد الأوروبي لاتخاذه إجراءات عنيفة ضد المعارضين، وقال إن دبابات وطائرات حلف شمال الأطلسي منتشرة على مقربة من حدود بيلاروسيا.

وقال لوكاشينكو «قوات حلف شمال الأطلسي على أبوابنا. وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وأوكرانيا تأمرنا بإجراء انتخابات جديدة».

وأضاف في خطاب لمؤيديه «لم أخنكم يوماً ولن أفعل ذلك».

وتراقب روسيا، التي يشوب الاضطراب علاقتها مع لوكاشينكو، الأمور عن كثب حيث تستضيف بيلاروسيا خطوط أنابيب تنقل صادرات الطاقة الروسية إلى الغرب، وتنظر إليها موسكو أيضاً على أنها منطقة عازلة ضد حلف شمال الأطلسي.

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