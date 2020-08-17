%47 من البرازيليين يعتبرون أن بولسونارو غير مسؤول عن وفيات «كورونا»

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

يعتبر قرابة نصف البرازيليين أن الرئيس جايير بولسونارو، ليس مسؤولاً عن وفاة أكثر من 100 ألف شخص جراء وباء «كوفيد-19»، وفق استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أول من أمس، صحيفة «فولا دي ساو باولو». ويرى 47% من الأشخاص الذين شاركوا في استطلاع معهد «داتافولا» أن بولسونارو «ليس مسؤولاً» عن عدد الوفيات المرتفع في البلاد، فيما يعتبر 41% منهم أنه «أحد المسؤولين (لكن ليس المسؤول الرئيس)»، بينما يعتبر 11% منهم أنه «المسؤول الرئيس عن هذه الحصيلة».

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