تشديد مصري سوداني على التوصل إلى «اتفاق ملزم» في قضية سد النهضة

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

أكدت مصر والسودان، أمس، في ختام زيارة قام بها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، للخرطوم، أن المفاوضات هي «السبيل الأمثل» لحل قضية سد النهضة التي تثير خلافاً بين الدولتين وإثيوبيا، وشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم.

وقال الجانبان، في بيان تلاه وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح: «إن المفاوضات هي السبيل الأمثل لحل قضية سد النهضة و(البلدان) يتطلعان لنجاح المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي».

وأضاف البيان «يرى الطرفان ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات».

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