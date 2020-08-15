واشنطن: الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم

المصدر: وارسو - رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم.

وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة لبولندا "إنه خطأ جسيم.. نأسف لذلك".

وأخفقت الولايات المتحدة أمس الجمعة في مسعاها لتمديد حظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة على إيران بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.

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