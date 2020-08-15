الكويت تسجل 5 وفيات و699 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 75185 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في البلاد حتى اليوم 494 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في البيان الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها».

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 641 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 66740 حالة.

وفي بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس، تسجيل 4013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 168290 حالة في جميع أنحاء العراق، فضلاً عن تسجيل 68 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 5709 حالات بعد تسجيل 68 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 120129 بعد تسجيل 2921 حالة شفاء اليوم أيضاً.

وفي رام الله أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس، تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت في بيان صحافي أن حالة الوفاة كانت لامرأة (72 عاماً) من مدينة الخليل. وأوضحت الكيلة في بيانها أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 238 حالة تلتها الخليل بإجمالي 168، فيما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

تسجيل 531 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة واحدة بين الفلسطينيين.

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