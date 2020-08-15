الفلبين تؤجل بدء الدراسة في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»

المصدر: مانيلا ■وكالات

سجلت وزارة الصحة الفلبينية أمس، 6216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ثالث أعلى معدل إصابات في جنوب آسيا، كما رصدت 16 وفاة جديدة.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 153660 بينما بلغ عدد الوفيات المؤكدة 2442.

وأعلنت الفلبين أمس، تأجيل الدراسة من نهاية أغسطس الجاري إلى مطلع أكتوبر، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير التنفيذي سلفادور ميديالديا، قوله في مذكرة إن التأجيل يهدف إلى منح وزارة التعليم مزيداً من الوقت لضمان أن منظومة الفصول الدراسية الافتراضية ستسير بشكل سلس.

ومع تأجيل بدء الدراسة، ستستخدم الفلبين المدارس لأغراض الحجر الصحي للمصابين بالفيروس، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض. يُذكر أن عدم توافر الأجهزة الإلكترونية وخدمات الإنترنت يعقد خطوات استئناف الدراسة، وفق منظومة التعليم الافتراضي، في الدولة التي تقع جنوب شرق آسيا.

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