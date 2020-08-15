النرويج تدعو ركاب المواصلات العامة في أوسلو إلى ارتداء الكمامات

المصدر: استوكهولم ■د.ب.أ

دعت النرويج أمس، مستخدمي وسائل النقل العام إلى ارتداء الكمامات خلال ساعات الذروة في منطقة العاصمة أوسلو، وذلك في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة بينت هوي، في مؤتمر صحافي، إن هذا الإجراء ضروري حيث إنه من المتوقع أن يعود الكثير من الناس اعتباراً من يوم الاثنين المقبل إلى أعمالهم، أو إلى المدارس بعد إجازاتهم الصيفية. وشجعت الحكومة والسلطات الصحية الناس في وقت سابق على العمل عن بُعد وتغيير ساعات عملهم، بقدر الإمكان، لتجنب الازدحام في وسائل النقل العام.

وقال هوي: «الكمامة لا تحل محل التوصية بإبقاء مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين. المسافة توفر حماية أفضل من أقنعة الوجه».

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