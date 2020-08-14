ماكرون يحيي قرار الإمارات و يصفه بـ«الشجاع»

المصدر: باريس - وام

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة علاقات ثنائية مع إسرائيل بالقرار «الشجاع».. مشيدا بالاتفاق الثلاثي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة و إسرائيل بشأن وقف الأخيرة ضم أراضي الضفة الغربية.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس الفرنسي على حسابه الرسمي في «تويتر» أرفقها بتغريدة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل.

و قال ماكرون: «أحيي القرار الشجاع لدولة الإمارات العربية المتحدة و آمل أن يساهم في إقامة سلام عادل و دائم بين الإسرائيليين و الفلسطينيين».

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