النرويج تفرض الحجر الصحي على مزيد من المسافرين

المصدر: أوسلو - رويترز

قالت حكومة النرويج، أمس، إنها ستعيد فرض الحجر الصحي على مزيد من المسافرين القادمين من الخارج، ونصحت المواطنين مجدداً بضرورة تجنب السفر إلى الخارج وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد النرويجي للصحة العامة تسجيل 357 إصابة بمرض «كوفيد-19» في الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ أبريل، لكنه لايزال أقل بكثير من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في أسبوع واحد في أواخر مارس.

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