وفيات «كورونا» في أميركا تنخفض للمرة الأولى في 4 أسابيع

المصدر: واشنطن - رويترز

انخفض عدد الوفيات بسبب مرض «كوفيد-19» الناجم عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 16% إلى نحو 7200 شخص الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض في حالات الوفاة بعد أربعة أسابيع من الزيادة، وفقاً لإحصاء «رويترز» لتقارير الولايات والمقاطعات.

وسجلت البلاد أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يومياً. وانخفضت الحالات الجديدة الآن لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، على الرغم من أن الولايات المتحدة لاتزال تمثل ربع الإجمالي العالمي البالغ 20 مليون حالة.

ويرجع انخفاض الأسبوع الماضي بشكل كبير إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة. فعلى سبيل المثال، انخفضت الحالات الجديدة في ولاية أريزونا بأكثر من 48% الأسبوع الماضي. وفي التاسع من أغسطس، أبلغت الولاية عن أقل من 1000 حالة للمرة الأولى منذ 29 يونيو. وظل معدل الانتشار المحلي للعدوى في فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي مرتفعاً، لكنها جميعاً أبلغت عن عدد أقل من الحالات مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لإحصاء «رويترز».

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