ترامب: علاقتي "تدهورت" مع الرئيس الصيني

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن علاقته السابقة "الرائعة" مع الرئيس الصيني شي جين بينج، تدهورت بسبب تفشي فيروس كورونا.

أضاف ترامب في مقابلة مع راديو "فوكس سبورتس": "كانت لدي علاقة رائعة مع الرئيس شي.. أنا أحبه، لكني لا أشعر بنفس الشعور الآن".

وتابع: "لم أتحدث معه منذ وقت طويل".

وكانت العلاقات بين واشنطن وبكين متوترة منذ تولي ترامب منصبه، وفي البداية تدهورت بدرجة كبيرة بسبب الصراعات بشأن التجارة والملكية الفكرية، وساءت بشكل أكبر مع تفاقم الوباء.

وقال الرئيس الأميركي إنه "لم يعجبه ما حدث وسط تفشي فيروس كورونا (الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي)".

وتابع ترامب: "لقد توقف العالم.. إن ما حدث عار"، وأشار إلى أن عواقب تفشي المرض كانت أسوأ من الخلاف التجاري.

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