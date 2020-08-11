محافظ بيروت: جثث قتلى الانفجار مجهولة الهوية لعمال أجانب

المصدر: بيروت - رويترز

قال مروان عبود محافظ بيروت، أول من أمس، إن العديد من العمال وسائقي الشاحنات الأجانب مازالوا مفقودين بعد انفجار المرفأ الأسبوع الماضي، ويُعتبرون في عداد القتلى، الأمر الذي يعقّد جهود تحديد هويات الضحايا.

وقال عبود لقناة «الجديد» التلفزيونية إن هناك كثيرين لا يمكن للسلطات تحديد هوياتهم، وهم سائقو شاحنات، وعمال أجانب. وأضاف أنه لا يوجد من يتعرف إليهم، وهذه مهمة صعبة تحتاج إلى وقت.

وكانت الحكومة السورية قالت إن نحو 45 من بين 158 شخصاً قُتلوا في الانفجار سوريون.

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