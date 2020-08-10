الجزائر: 10 وفيات و498 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: الجزائر - د. ب. أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، عن تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 23 إصابة عن حصيلة يوم أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 35 ألفا و712.

وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال الإيجاز الصحافي اليومي، عن تسجيل 10 وفيات جديدة، بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1312.

ولفت "فورار" إلى تعاف 414 حالة جديدة، ليصبح بذلك عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 24 ألفا و920. بينما يتواجد 47 مريضا في العناية المركزة.

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