مصر تقرر نقل شحنات "المواد الخطرة" من مخازن المطارات بعد انفجار بيروت

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان مساء أمس الأحد، اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه الشحنات الخطرة داخل مخازن المطارات المصرية من خلال نقلها إلى أماكن تخزين آمنة، بعد قرابة أسبوع من انفجار مرفأ بيروت المدمر.

وقررت الوزارة في بيانها الذي نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك": "تشكيل لجنة عليا تضم كافة الجهات المعنية".

وستكون مهمة اللجنة "فحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانئ الجوية والتواجد السكاني ذلك للتصدي لأي مخاطر قبل حدوثها".

أسفر انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي عن تدمير المرفأ وإحداث دمار هائل في محيطه، وعن مقتل 158 شخصاً وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، وتحدثت وزارة الصحة عن وجود 21 مفقوداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news