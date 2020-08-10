"الصحة العالمية" تحذر من عودة جديدة لكورونا

المصدر: جنيف - رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم لم تظهر له أنماطا موسمية وسيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته.

وقال رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة، الطبيب مارك راين، إنه يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة.

وتفيد إحصاءات "رويترز" بأن أكثر من 19.92 مليون شخص على مستوى العالم أصيبوا بالمرض الذي أودى بحياة نحو 729883 شخصا.

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