بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة روسية ومصرع قائدها

المصدر: متابعات – سمير سعيد

تحطمت طائرة روسية خفيفة خلال هبوط حاد، ما أدى الى مصرع قائدها في مقاطعة كالوغا جنوب العاصمة الروسية موسكو أمس.

"وفقًا للتقارير الأولية ، قام مقيم في موسكو يبلغ من العمر 53 عامًا بتنفيذ طلعة جوية، وقام صديقه بتصوير مقطع فيديو لبيع الطائرة لاحقًا أثناء أداء مناورات بهلوانية".

ونقل موقع "فيستي رو" عن لجنة التحقيق قولها إن الطيار فقد السيطرة على الطائرة وحدث التحطم الذي أودى بحياة سائقها.

ونتيجة الاصطدام بالأرض، أصيب الطيار بجروح عديدة وتوفي على الفور.

وتم رفع دعوى جنائية بموجب المادة "انتهاك قواعد سلامة حركة الطائرات".

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية إن التحقيق مازال جارياً لمعرفة ملابسات الحادث.

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