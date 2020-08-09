استقالة نواب «الكتائب» اللبناني

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل، أمس، استقالة نواب الحزب من مجلس النواب.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الجميل قوله، خلال مراسم تشييع جنازة الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان الذي لقي حتفه جراء انفجار مرفأ بيروت: «أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب، والذهاب فوراً إلى إعادة الأمانة للشعب ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر».

وأضاف: «سنتخلّص من منطق الكذب والترقيع وسنناضل من أجل البلد وسننتقل إلى المواطنة، لأننا لن نقبل إلا أن يكون ما حصل نقطة فاصلة بتاريخ لبنان، ليتمكن الشعب من بناء وطن حضاري مستقل، بلد الكفاءة».

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