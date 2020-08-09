الجزائر تخفف قيود «كورونا» وتقلص ساعات حظر التجوال

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أعلنت الحكومة الجزائرية أمس، عن إجراءات جديدة تستهدف تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في إطار ما سمته «الـمسعى التدريجي والـمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية».

ووقع رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، على مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل مواقيت الحجر الجزئي في الفترة الـممتدة من التاسع إلى 29 أغسطس الجاري.

وتقرر تقليص مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الـ11 ليلاً إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الـتوالي، بالنسبة لـ29 ولاية.

وقررت الحكومة أيضاً رفع الإجراء الـمتعلق بمنع حركة مرور السيارات الخاصة من وإلى الولايات الـ29 الـمعنية بإجراء حظر التجوال.

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