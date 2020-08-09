ترامب يستعد لتوقيع مرسوم حول خطة إغاثة لمواجهة تداعيات «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يستعد لتوقيع مرسوم رئاسي حول خطة دعم اقتصادي للأميركيين الذين يواجهون صعوبات بسبب فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار المفاوضات بين إدارته والقادة الديمقراطيين في الكونغرس حول خطة إنفاق جديدة.

ورداً على سؤال حول متى سيوقع المرسوم، أجاب ترامب «في نهاية الأسبوع»، موضحاً أن «المحامين يقومون بصياغته الآن».

لكنه قال أيضاً إن فريقه الاقتصادي «يواصل العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين في الكونغرس» على خطة إغاثة تتضمن إعانة بطالة وحماية من الطرد.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمنستر بولاية نيوغيرزي «إذا استمر الديمقراطيون في أخذ هذه المساعدة الحساسة رهينة، سأستخدم صلاحياتي الرئاسية لإعطاء الأميركيين الإغاثة التي يحتاجون لها».

وقالت رئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن حزبها وافق على خفض حجم مبلغ الإغاثة من ثلاثة تريليونات إلى تريليوني دولار، لكن البيت الأبيض يستمر في رفض تقديم المساعدة لحكومات الولايات وحكومات محلية، والتي يرى خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لتفادي عملية تسريح جديدة للموظفين.

وقالت بيلوسي للصحافيين بعد لقاء استمر ساعة مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين «قلت لهم عودوا عندما تكونوا جاهزين لإعطائنا رقماً أعلى».

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