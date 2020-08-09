الفلبين: لدينا الموارد لمكافحة «كورونا»

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

قال وزير المالية الفلبيني كارلوس دومينغيز، إن بلاده لديها الموارد لمكافحة «طويلة الأمد» ضد فيروس كورونا وتأثيراته في الاقتصاد.

وأضاف دومينغيز في بيان، أن نقاط القوة المالية والاقتصاد الكلي الفريدة للبلاد هذا العام توفر لها «أرضية صلبة» لمواجهة التحدي الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وتابع: «لدينا الموارد اللازمة لمواجهة هذا التحدي، ولكن يجب علينا أيضاً الحفاظ على مواردنا لجولات ناجحة من هذا القتال». وذكر «قدرة الحكومة على الاستمرار في القتال تعتمد على قوتنا المالية».

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