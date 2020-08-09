وفيات «كورونا» في إيران 18 ألفاً و264 شخصاً

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ أمس 324 الفاً و692 شخصاً، كما ارتفع عدد المتوفين خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 18 ألفاً و264 شخصاً. وأضافت لاري في تصريحها الصحافي أمس، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 324 ألفاً و692 حالة، بينها 4148 في وضع حرج، مشيرة في الوقت نفسه إلى تعافي 282 ألفاً و122 من المصابين. وأشارت إلى وفاة 132 شخصاً آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 18 ألفاً و264 شخصاً.

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