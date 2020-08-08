روسيا تسجل أول لقاح لـ «كورونا» في العالم الأسبوع المقبل

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا، أمس، أن لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي طوره مركز «غماليا»، سيتم تسجيله بحلول 12 أغسطس الجاري.

وقال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، في تصريحات له، إن «العمل جار حالياً لإعداد كميات كبيرة من اللقاح». وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضاً للمرض من العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه روسيا ارتفاعاً طفيفاً في عدد الوفيات بتسجيل 119 حالة جديدة خلال يوم واحد، مقارنة مع 116 حالة أول من أمس، ليبلغ العدد الإجمالي 14 ألفاً و725 حالة وفاة.

وبلغ عدد الفحوص المختبرية التي أجريت في روسيا منذ بداية الجائحة لتشخيص الإصابات بـ«كوفيد-19» عتبة الـ30 مليوناً، نُفّذ 321 ألفاً منها أمس، ولايزال أكثر من 246 ألف شخص في البلاد تحت الرقابة الصحية.

بلغ عدد الفحوص المختبرية في روسيا عتبة الـ 30 مليوناً.

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