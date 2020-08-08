ترامب: رسائلي على «فيس بوك» و«تويتر» حول الأطفال و«كوفيد-19» «ممتازة»

المصدر: واشنطن -أ.ف.ب

صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أول من أمس، بأن رسائله حول الأطفال ووباء «كوفيد-19»، التي شطبها موقعا «فيس بوك» و«تويتر»، كانت «ممتازة».

وقال ترامب في برنامج للإذاعة التي يملكها المحافظ جيرالدو ريفيرا، إنه «رسم صورة ممتازة، صورة عن الشباب». وشطب «فيس بوك» للمرة الأولى تسجيل فيديو على صفحة الرئيس «لانتهاكه القواعد المتعلقة بالتضليل الإعلامي الخطر»، حول وباء «كوفيد-19».

ويظهر في التسجيل الملياردير الجمهوري وهو يوضح في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أن الأطفال محصنون «بشكل شبه كامل» من فيروس كورونا المستجد.

ومنع موقع «تويتر» من جهته مؤقتاً فريق حملة ترامب الانتخابية من نشر تغريدات قبل سحب رسالة تتضمن تسجيل الفيديو نفسه.

ويدافع ترامب بشدة عن إعادة فتح المدارس لتنشيط البلاد مجدداً قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.

واتهم شبكات التواصل الاجتماعي بالعمل على تكميم أصوات المحافظين.

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