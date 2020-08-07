بالصور.. تحطم طائرة هندية في كيرالا ومقتل 14 من ركابها

المصدر: نيودلهي – وكالات

لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 15 بجروح خطيرة عندما خرجت طائرة ركاب عن مسارها بعدما هبطت وسط هطول أمطار غزيرة في الهند، وفق ما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "اير إنديا إكسبرس" تقل أكثر من 190 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم إلى مطار كاليكوت في ولاية كيرالا الجنوبية عندما وقع الحادث. وأفاد شرطي رفيع يدعى عبد الكريم فرانس برس "يمكنني تأكيد 14 وفاة على الأقل. وتعرّض 15 راكبا آخرين لجروح خطيرة. لا يزال الوضع يتطور".

وقال بيان وزارة الطيران المدني "بحسب التقارير الأولية، عمليات الإنقاذ مستمرة ويجري نقل الركاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية". ولم ينشب حريق في الطائرة، بحسب البيان.

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