ترامب: اللقاح قد يتوافر قبل انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه من الممكن أن يتوافر لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر، في توقع أكثر تفاؤلاً بكثير من التوقيت الذي يراه خبراء الصحة في البيت الأبيض.

وعندما سُئل في برنامج بإذاعة جيرالدو ريفيرا عن الموعد الذي قد يتوافر فيه لقاح للفيروس، قال ترامب: «في وقت أقرب من نهاية العام، يمكن أن يكون أقرب بكثير».

ورداً على سؤال يقول: «أقرب من الثالث من نوفمبر؟»، قال ترامب: «أعتقد في بعض الحالات، نعم. يمكن أن يكون قبله، لكن في حدود ذلك الوقت».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news