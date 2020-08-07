آبي: لا حاجة لإعلان الطوارئ مجدداً في اليابان بسبب «كورونا»

المصدر: طوكيو ■د.ب.أ

رأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، أنه ليست هناك حاجة فورية لإعلان حالة طوارئ أخرى في اليابان بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار آبي خلال مؤتمر صحافي في هيروشيما إلى أن هناك عدداً أقل كثيراً من حالات الإصابة الخطيرة والمميتة بالفيروس، مقارنة بالفترة التي تم فيها إعلان حالة الطوارئ السابقة في أبريل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. وأوضح أن المستشفيات في أنحاء البلاد باتت أفضل تجهيزاً لمعالجة المرضى.

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