ترامب: لا يمكن لأحد أن يقول حاليا ما إذا كان انفجار بيروت هجوما
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لا يمكن لأحد أن يقول حاليا ما إذا كان الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت كان نتيجة هجوم، ملقيا بظلال من الشك حول المحققين الذي أرجعوا سبب الانفجار الذي أودى بحياة 135 شخصا على الأقل إلى الإهمال.
وأسفر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء عن إصابة أكثر من 5000 شخص أيضا وتشريد حوالي 250 ألفا.
وأسفر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء عن إصابة أكثر من 5000 شخص أيضا وتشريد حوالي 250 ألفا.
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