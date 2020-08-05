رؤساء حكومات لبنان السابقون يطالبون بلجنة تحقيق دولية أو عربية

المصدر: بيروت - د ب أ

طالب رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام بتشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لكشف أسباب وملابسات الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان لرؤساء الحكومات السابقين بعد اجتماع تداولوا فيه التطورات الحاصلة في البلاد، والتي كان آخرها الكارثة التي حلت بمدينة بيروت "جراء زلزال الانفجار الذي وقع في أحد عنابر مرفأ بيروت، وأدى الى سقوط أكثر من مائة شهيد وأكثر من أربعة آلاف من الجرحى ومئات آلاف المنكوبين".

ورأى الرؤساء السابقون، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري" ضرورة الطلب من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية لمباشرة مهامهم في كشف ملابسات وأسباب ما جرى من كارثة حلّت بلبنان واللبنانيين في مدينة بيروت".

وطالب الرؤساء "جميع الأجهزة الموجودة في المرفأ بالتآزر سويةً للحفاظ على مسرح هذه الجريمة والحرص على عدم العبث به".

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