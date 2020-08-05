محافظ بيروت: خسائر انفجار بيروت قد تصل إلى 15 مليار دولار

المصدر:
  • رويترز - الإمارات اليوم
التاريخ:
 قال محافظ بيروت في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية الأربعاء إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.
وقال المحافظ أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده بأن‭‭ ‬‬ لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.
طباعة
أعلى