ما هو سبب انفجار بيروت.. وهل كان متعمداً؟

المصدر: بيروت - وكالات

حلّت كارثة جديدة على لبنان جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، مسفراً عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4000 بجروح، فيما يبدو أنه ناتج عن مستودع يضم مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم.

كيف وقع انفجار بيروت؟

عند نحو الساعة السادسة مساء الثلاثاء (15,00 ت.غ)، وقع انفجار أولي في مرفأ بيروت أدى لنشوب حريق ثم تلاه انفجار هائل، حطّم واجهة المرفأ والمباني المحيطة به.

وقام علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، الذي أدى لاقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد تسعة كيلومترات (أكثر من خمسة أميال)، وهو ما يعادل زلزالاً بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت لقطات الفيديو، كرة نارية كبيرة جداً، تصاعدت بشدة فوق صوامع تخزين حبوب كبيرة، ثم سحابة صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها.

لماذا كان انفجار بيروت كبيراً.. وما هو سببه؟

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع "خطير".

ومادة نيترات الأمونيوم، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات. وتعد من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، والتي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن. وهي منتجات غير قابلة للاشتعال، ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.

وأكدت جيمي اوكسلي، وهي أستاذة الكيمياء بجامعة رود آيلاند التي أجرت دراسات عن اشتعال مادة نيترات الامونيوم "من الصعب جداً إشعالها"، كما أنه "ليس من السهل تفجيرها".

وشكلت نيترات الأمونيوم مصدراً للعديد من المآسي، عرضية أو جرمية، في العالم، بينها انفجار مصنع في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001، أدى إلى مقتل 30 شخصاً.

ويمكن أيضاً استخدام نيترات الأمونيوم في تصنيع الأدوات المتفجرة.

في 19 أبريل 1995، فجّر تيموثي ماكفي عبوة يبلغ وزنها طنين من السماد أمام مبنى فدرالي اتحادي في مدينة أوكلاهوما، ما أسفر عن مقتل 168 شخصاً.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ المواد الموجودة في المستودع مصادرة منذ سنوات من باخرة في مرفأ بيروت حدث بها عطل، وموضوعة في "العنبر رقم 12 في المرفأ"، مشيراً الى أنه لم تتم "متابعتها بالشكل المطلوب".

هل كان انفجار بيروت متعمداً؟

ليس هناك ما يدل، بحسب مسؤولين لبنانيين، على أن الانفجار كان مقصوداً.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الانفجارين القويّين اللذين هزّا العاصمة اللبنانيّة بيروت يبدو كأنّهما "اعتداء رهيب"، مشيراً إلى أنّ خبراء عسكريّين أميركيّين أبلغوه بأنّ الأمر يتعلّق بقنبلة.

لكن المتحدث باسم البنتاغون، قال لوكالة فرانس برس عندما سئل عن تصريحات الرئيس "ليس لدينا أي شي لك" و"سيتعين عليك التواصل مع البيت الأبيض للتوضيح".

واعتبرت الحكومة اللبنانية، الظروف في المرفأ التي أدت إلى الانفجار، "غير مقبولة" وتعهدت بالمحاسبة.

ما عدد ضحايا انفجار بيروت؟

أعلن الصليب الأحمر اللبناني الأربعاء أن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4000 آخرين، مشيراً الى أن فرقه لاتزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

وتم تسجيل الإصابات في جميع أنحاء ومناطق المدينة، إذ تطاير زجاج المباني في مناطق عديدة، وسقط على السكان.

وقال محافظ بيروت، مروان عبود، الأربعاء، لوكالة فرانس برس: "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، بانتظار أن يصدر عن المهندسين والخبراء التقارير النهائية. وقال: "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها".

ماذا حدث بعد الانفجار؟

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" إثر اجتماع طارئ عقده بعد ساعات من الانفجار، وناشد رئيس الحكومة، الدول الصديقة للبنان الوقوف إلى جانب بلاده وإرسال المساعدات.

وقرر الرئيس اللبناني ميشال عون "تحرير الاعتماد الاستثنائي" من الموازنة ويبلغ 100 مليار ليرة لبنانية، ويخصص لظروف استثنائية وطارئة، في بلد يواجه أساساً انهياراً اقتصادياً متسارعاً وانتشار وباء "كوفيد-19".

وبدأت المساعدات الطبية العاجلة والمستشفيات الميدانية الوصول إلى لبنان الأربعاء، بينما هرعت دول العالم، وبينها الولايات المتحدة وفرنسا، إلى عرض مساعداتها وتقديم تعازيها إثر الانفجار.

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