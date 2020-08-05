ترامب: أمريكا جاهزة لمساعدة لبنان بعد "هجوم رهيب"

المصدر:
  • متابعة موقع الامارات اليوم
التاريخ:
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عن مواساته للبنان بعد سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى في انفجار هائل ببيروت وصفه بأنه "هجوم".
وقال ترامب في لقاء مع الصحفيين بالبيت الأبيض "الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان. سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب".
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