رئيس وزراء لبنان يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت

المصدر:
  • رويترز - الإمارات اليوم
التاريخ:
قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب إن المسؤولين عن انفجار في مستودع خطر في منطقة مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء سيدفعون الثمن.
وتعهد دياب في كلمة تلفزيونية بألا تمر هذه الكارثة دون حساب، وقال إنه سيتم كشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014، مضيفا أنه لن يستبق التحقيقات.

 
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